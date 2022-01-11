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День совершеннолетия в Японии отпраздновали 1,2 миллиона жителей

Общество

Традиция празднования японского Дня совершеннолетия напоминает то, как в России отмечают выпускные. Нарядные молодые люди гуляют по городу и поздравляют друг друга. За тем исключением, что сами костюмы здесь пестрят всеми цветами радуги и выглядят очень экзотично.

В праздничном шествии могут принимать участие лишь те молодые люди, кому уже есть или исполнится 20 лет до 1 апреля. С этого возраста молодые японцы считаются «взрослыми» и обретают новые законные права. Готовясь к празднику, ребята покупают или шьют себе ультра-яркие костюмы. Самыми креативными нарядами прославился город Китакюсю. Бывшие школьники фотографируются друг с другом, поздравляя со вступлением в новую жизнь.

«В Японии вы можете употреблять алкоголь только после 20 лет, поэтому я с нетерпением жду этой возможности», — поделилась участница шествия Сакура.

Парад завершился концертом, на котором достигших совершеннолетия японцев поздравили с этим значимым событием. Всего же в праздничных церемониях по всей стране приняли участие более 1,2 миллиона человек.

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япония культура праздник молодежь день совершеннолетия
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