Военный эксперт Рожин: государства Африки устали от Франции и ее ставленников

Государства Черного континента устали от Парижа и его ставленников, а потому бывшей метрополии нужно готовиться к полному разрушению системы Франсафрик, считает военный аналитик Борис Рожин.

Такое мнение эксперт озвучил после того, как подконтрольное Елисейскому дворцу Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) расширило санкции в отношении Мали. Причиной стала невозможность провести выборы президента на фоне усиления террористической угрозы.

Члены организации закрыли сухопутные границы, остановили товарооборот и заморозили активы республики. В ответ правительство в Бамако, расценивая действия международного сообщества как покушение на суверенитет, перекрыло границы с государствами ЭКОВАС, прервало авиасообщение с Францией, а также отозвало послов.

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Помимо этого, власти в одностороннем порядке аннулировали мандат контингента участников международного сообщества в миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА). Офицерам и солдатам вынесли предписание в течение 72 часов покинуть территорию Мали.

«При помощи ЭКОВАС Франция пытается отыграть то, что уже потеряла. После государственного переворота, в результате которого сняли профранцузского президента, к власти пришли патриоты, заинтересованные в том, чтобы республика развивалась, а жизнь ее жителей улучшалась. Но это не нравится Парижу, и его люди начали жаловаться в ЕС и Европарламент, просить ввести санкции против руководства в Бамако. Сейчас Елисейский дворец начал пытаться давить через африканские структуры, где у него сильное влияние. Бывшую метрополию бесит, что вслед за ЦАР она потеряла Мали. Причем Макрон понимает, что дальше будет хуже», — объяснил собеседник ФАН.

По мнению Бориса Рожина, правительство переходного периода планирует снизить иностранное влияние за счет эмиссии денежной единицы, полного вывода МИНУСМА, а также миссий других государств.

«Париж может потерять Буркина-Фасо, Нигер, Камерун, Кот-Д’Ивуар, Гану, Того и даже Чад. Есть еще Сенегал, но там чуть более устойчиво все. Однако в остальных странах в ближайшее время могут начаться перевороты, где на фоне антифранцузских настроений появятся российские инструкторы. Есть стратегический вопрос по санкциям в отношении Нигера, который важен для Франции за счет ресурсов. А учитывая, что там действуют боевики различных организаций, не исключены сценарии, что и там может поменяться власть, и новое руководство решиться пригласить других подрядчиков, гарантированно способных решить проблемы с террористами», — продолжает военный аналитик.

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По словам Бориса Рожина, отношения Парижа с государствами Африки обостряются, а структура безопасности, действовавшая во время активной фазы операции «Бархан», фактически рушится.

«Бывшей метрополии становится сложно поддерживать военное присутствие в регионе. А все потому, что политика тотального контроля без решения проблем стран континента провальна, особенно в условиях изменяющегося мироустройства. В Елисейском дворце злятся, пытаются предотвратить, купировать ситуацию с помощью санкций. Но там действуют с позиции слабых, поэтому отказом Мали и ЦАР дело не ограничится. Региональные правительства видят слабость Франции и ищут другие центры силы, один из которых — Россия», — уверен собеседник ФАН.

Аналитик напомнил о ненависти Парижа к президенту Ассими Гоита, который стал символом для патриотически настроенных лидеров континента. Полковник целенаправленно предпринимает шаги по снижению международного влияния и выстраиванию суверенной политики.

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«Казалось бы, обычный военный, но именно с него стартовала реструктуризация французской зоны в западной Африке. А это говорит о том, что вслед за малийским лидером последуют и другие молодые офицеры материка. Поэтому я не исключил бы введения персональных санкций со стороны Европы. Когда Бамако при поддержке России добьется успехов, которых не смогла добиться Франция, то для сопредельных государств это станет поводом задуматься: а нужно ли продолжать поддерживать операцию "Бархан" и держать контингент Европы на своих территориях», — заключил Рожин.

Разрушение неоколониальной политики, о которой говорит эксперт, уже началось. Так, в ноябре население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране солдат Пятой республики. Жители уверены, что их собственная армия показала бы себя гораздо эффективнее, если бы ее оснастили современным вооружением и средствами защиты.

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Как и в прочих африканских государствах, французы продемонстрировали инертность и не смогли ослабить террористическую угрозу. Митингующие прошли по главной улице Уагадугу мимо королевского дворца Нааба и остановились на центральной площади, где исполнили национальный гимн. Протестные акции также состоялись в Эфиопии, Чаде и Нигере.