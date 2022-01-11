Политтехнолог Пиховшек заявил об окончании истории украинской независимости

Киев, 11 января. Ситуация на Украине в наступившем 2022 году продолжит ухудшаться, и страна может окончательно потерять свою государственность. Такое мнение высказал украинский политтехнолог, журналист Вячеслав Пиховшек.

Эксперт уверен, что президент Владимир Зеленский своими действиями ведет страну к настоящей катастрофе, предотвратить которую уже практически невозможно.

«Зеленский, выполняя предвыборную программу Порошенко, двигается вместе со всей страной к какому-то сильному катаклизму. Я бы сказал так, что время от времени мне представляется возможным, что украинская государственность в нынешнем виде, как таковая, заканчивается», — заявил Пиховшек в эфире канала UkrLive.

В подтверждение своей версии о разрушении украинской государственности политтехнолог привел несколько примеров произошедших за последнее время в Незалежной событий, которые просто невозможно представить в полноценном, суверенном, нормально функционирующем государстве.

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«Верховный суд и отмена семи решений Зеленского. Начальник управления Госохраны, имя которого в нормальной стране никто и знать не будет, не пускает на работу председателя Конституционного суда Украины. Куда это годится? Неоправданные риски, хамские выражения руководителей государства в отношении структур военной разведки. Соответственно выражения бывших руководителей военной разведки в адрес руководства страны не менее серьезны. Полемика, которая не должна была выйти на люди, выходит на люди», — напомнил эксперт.

Журналист уверен, что именно нынешние власти приведут страну к ее окончательному уничтожению в нынешнем виде. Как считает Пиховшек, способов хоть как-то повлиять на эту тенденцию в ближайшем будущем практически нет, а потому надеяться гражданам Украины пока не на что.

«Каждый день мы видим все больше и больше именно таких фактов о том, что пришли не просто временщики, а временщики-дербанщики, которые воруют все, что угодно. И так вот заканчивается эта история Украинской независимости. Я не верю в то, что эту тенденцию можно изменить в ближайшее время», — констатировал политтехнолог, журналист Вячеслав Пиховшек.

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