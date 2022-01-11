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Кризис в Казахстане не смог скрыть угольный конфуз Украины
Политика
Кризис в Казахстане не смог скрыть угольный конфуз Украины
pixabay.com  / 

Киевские власти пытаются списать нехватку угля на кризис в Казахстане, однако история с казахстанским топливом случилась еще до известных событий. Такое мнение выразил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Все началось с сообщений из Киева о том, что Украина не может получить из Казахстана уголь в объеме 660 тыс. тонн, контракты на поставку которого якобы уже даже были подписаны. Естественно, в срыве поставок киевские власти обвинили Россию и казахстанский кризис.

Дмитрий Марунич уверяет, что ситуация обстоит иначе. По его словам, после Майдана «Укрзализныця» просто-напросто отказалась возвращать РФ около 20 железнодорожных составов. Эксперт считает, что Киев пошел на такой шаг, поскольку Украина испытывала и до сих пор испытывает нехватку в вагонах и локомотивах. Украинский специалист считает, что в ответ на незаконные действия Россия якобы и «ограничила» транзит грузов на Украину, и та не смогла получить уголь из Республики Казахстан.

«Вся история с казахстанским углем случилась еще до известных событий. Это вообще никак не связано с произошедшим. Причину нужно искать в действиях «Укрзализныци». […] Разбираться нужно внутри Украины. Это вообще не имеет отношения к казахстанским событиям», — указал украинский эксперт в эфире канала «Перший Незалежний».

Кризис в Казахстане не смог скрыть угольный конфуз Украины
vk.com / Игорь Гурьев

В это же время, добавил специалист, Украина испытывает нехватку угля, а ситуация является критической, постольку на местных ТЭЦ просто нет топлива, которое необходимо не только для производства электричества, но и для того, чтобы отапливать дома украинцев. А из-за того, что киевские власти уже вложили средства в покупку казахского угля, на который, кстати, возлагали большие надежды, у Украины вряд ли получится в ближайшее время наладить поставки из другой страны.

«По имеющейся информации, компания «Центрэнерго» даже осуществила предоплату части поставок, и эти деньги просто «зависли». А угля на украинских ТЭС остается все так же мало», — резюмировал украинский эксперт по энергетике.

Импорт угля с территории Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы. Это связано с блокировкой транзита, заявил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.

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Все новости / Политика / Кризис в Казахстане не смог скрыть угольный конфуз Украины
украина казахстан уголь
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