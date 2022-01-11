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Американский миллиардер Далио посоветовал не хранить сбережения в наличных

  /   Обновлено: 11 января 2022 17:40
Экономика
Американский миллиардер Далио посоветовал не хранить сбережения в наличных
wikipedia.org  /  CC0

Гонконг, 11 января. Основатель самого крупного на планете хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио поделился советами по инвестициям. Его слова приводит РБК.

Известный американский инвестор и бизнесмен Далио объяснил, как лучше реагировать на наблюдающиеся сейчас высокие темпы инфляции во многих странах.

Как считает миллиардер, инфляционное давление серьезно растет, поэтому нельзя использовать наличные средства в качестве инструмента для сбережения капитала. С точки зрения финансиста, от наличности в такое время лучше отказаться. Далио рекомендует заниматься диверсификацией портфелей и инвестировать деньги в валюты и активы различных государств.

Годовая инфляция в Соединенных Штатах в ноябре прошлого года вышла на исторический максимум за последние 39 лет. Уровень потребительских цен в стране поднялся на 6,8%. Подобный показатель наблюдался до этого только в 1982 году. Рекордная инфляция была замечена и в Европейском союзе. В 19 странах еврозоны снижение покупательской способности населения достигло 5%.

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