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Обозреватель Руст: РФ готовит уловку для США и НАТО, настаивая на юридических гарантиях безопасности
Политика
Обозреватель Руст: РФ готовит уловку для США и НАТО, настаивая на юридических гарантиях безопасности
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 11 января. Россия настаивает на юридических гарантиях в вопросах безопасности от Запада вовсе не потому, что ждет их безусловного выполнения, а для официального закрепления красных линий на бумаге. Такое мнение выразил политический обозреватель Артемий Руст. 

Западные страны уже давно показали свое полное неуважение почти ко всем существующим соглашениям и свою неспособность договариваться, передает издание «Русские Онлайн». Именно поэтому Москва больше не верит никаким обещаниям и гарантиям Запада, однако на данном этапе юридические гарантии и публичность их получения крайне важны для России.

Как считает Артемий Руст, гарантии по безопасности станут юридическим обоснованием недавно озвученных Путиным красных линий. Если США и НАТО все-таки подпишут с Россией юридические гарантии по безопасности, то нарушение соглашения развяжет руки России: так же, как и в случае публичного отказа от их подписания. Тогда Россия буде вынуждена сама обеспечивать свою безопасность с помощью военно-политических и военно-технических шагов, заключил Артемий Руст.

Ранее ФАН рассказывал об ответе Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. В Госдепартаменте заявили, что они не развеяли «обеспокоенность» США.

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Все новости / Политика / Обозреватель Руст: РФ готовит уловку для США и НАТО, настаивая на юридических гарантиях безопасности
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