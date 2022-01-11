Политолог Бортник назвал Украину ценой сделки России и США

Киев, 11 января. Соединенные Штаты показывают свое эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске «заплатить высокую цену» в случае «нападения» на подконтрольную Киеву территорию, заявил украинский политолог Руслан Бортник на телевидении.

По словам эксперта, использование термина «цена» крайне неуместно, когда речь идет о настоящих партнерских отношениях между сторонами. Он считает, что необычная сделка Москвы и Вашингтона может обернуться для Киева негативными последствиями.

«А если она (цена. — Прим. ФАН) окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?» — задался вопросом Бортник.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Политолог для примера вспомнил оборонные соглашения, которые США заключили с Японией и Южной Кореей. По его словам, Вашингтон применяет к Киеву абсолютно другой подход, передает НСН.

«Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами», — такая риторика, по мнению Бортника, должна быть у западных союзников Киева.

Украина в последнее время стала чаще заявлять о предполагаемом «нападении» России. Москва неоднократно опровергла подобные выпады и заявляла, что не собирается вторгаться на чужую территорию.

Политолог Виталий Кулик ранее заявил, что контакты России и США по гарантиям безопасности в Женеве Украине следует воспринимать как «неприятный звоночек».