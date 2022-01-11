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Елена Драпеко рассказала, как опыт Запада может помочь российскому кинематографу

  /   Обновлено: 11 января 2022 17:32
Общество
Елена Драпеко рассказала, как опыт Запада может помочь российскому кинематографу
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 11 января. Российские кинематографисты должны перенять опыт зарубежных коллег, считает депутат Госдумы Елена Драпеко. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Парламентарий прокомментировала кассовый успех в РФ американских лент «Человек-паук: Нет пути домой» и «Зверопой-2», а также отставание по сборам отечественных фильмов: «Чемпион мира», «Последний богатырь», «Снегурочка против всех». По мнению Драпеко, западное кино рассчитано на определенного зрителя.

«Не для нас это и снималось, основной зритель в кинотеатрах — это тинейджеры от 14 и до 21 года, после этого люди в кино не ходят, если только с девушкой под ручку. Вы называете кассовые результаты, а есть еще и другие, которые мы оцениваем с точки зрения творчества, развития искусства, культуры, и это совершенно другая шкала», — пояснила она.

Елена Драпеко рассказала, как опыт Запада может помочь российскому кинематографу
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

Депутат напомнила, что Россия соревнуется с мощнейшими кинофабриками мира — Голливудом и Болливудом. При этом у них есть чему поучиться, считает она.

«Американское кино к нам попадает уже ничего не стоя, фильмы уже прошли по меркам, показаны во всем мире, они уже себя окупили и поэтому американцы могут продавать фильмы в пакете, демпингуя, а у нас прокат — только наша территория», — подчеркнула парламентарий.

Раньше Китай и Индия брали советские фильмы в прокат. К примеру, военную драму Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» показывали на китайском кинорынке 475 раз, напомнила Драпеко. Она предложила российским властям активнее продвигать отечественное кино на зарубежных рынках либо поддерживать путем введения системы квот на показ иностранных картин.

«Наша партия («Справедливая Россия — Патриоты — За правду». — Прим. ред.) выступает за политику поддержки национального [кино]. [В прокате могут быть представлены] 10% американских фильмов, 90% российских. Можно взять формат французский — 30 на 70», — отметила Драпеко.

Ранее гроссмейстер Анатолий Карпов высказался о фильме «Чемпион мира», в котором сыграли Иван Янковский и Константин Хабенский.

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