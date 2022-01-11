Джигурда вызвал Губерниева на бой из-за оскорбления в адрес Сысоевой

Москва, 11 января. Актер и шоумен Никита Джигурда вызвал на поединок спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева. Артиста возмутило, что его оппонент оскорбил звезду шоу Comedy Woman Надежду Сысоеву.

Джигурда, Губерниев и Сысоева стали участниками шоу «Читка» на YouTube-канале Lena Kuka crew. В проекте комики и другие звезды впервые знакомятся со сценарием выдуманной кинокартины и разыгрывают его по ролям.

Губерниеву досталась роль инквизитора. Спортивный комментатор вышел на сцену до Джигурды, при этом из его уст прозвучали нелестные слова в адрес Сысоевой. Негодующий актер тут же встал на ее защиту.

«Я его в октагон вызываю, жлоба, чтобы настучать ему в репу за оскорбление моей девочки. Богиня!» — заявил шоумен.

instagram.com / @inadenka

Напомним, Джигурда провел уже три боя в поп-ММА. Он бился по правилам бокса с депутатом Виталием Милоновым, журналистом Отаром Кушанашвили и блогером Александром Шпаком. Ранее актер рассказал ФАН о подготовке к новым схваткам.