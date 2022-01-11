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Дефицит нефти и женевские переговоры укрепили рубль
Экономика
Дефицит нефти и женевские переговоры укрепили рубль
Федеральное агентство новостей  / 

Неспособность стран ОПЕК, ОПЕК+ нарастить добычу нефти в рамках заявленных квот и падение экспорта ливийской нефти поддерживают ее дефицит на рынке, а заодно и укрепляют рубль. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

«Нефть вчера завершила торги с небольшим снижением до 81 доллара за баррель, но сегодня в ходе торгов она вновь поднялась чуть выше 82 долларов. В центре внимания у участников рынка ситуация с «Омикроном». К сожалению, мы видим новые антирекорды — за сутки в мире выявляется более двух миллионов случаев заболевания», — прокомментировали специалисты.

Особый интерес, по словам экспертов, вызывает ситуация в Китае, поскольку в некоторых городах выявили случаи заболевания коронавирусом, а в преддверии Олимпиады это не самые хорошие новости для ее организаторов. В ряде городов уже ввели локдаун и собираются протестировать на коронавирус всех жителей. Такая нулевая терпимость Китая к случаям заражения, по мнению аналитиков, может серьезно ограничить спрос на нефть. С другой стороны, даже если спрос на нефть упадет, то это будет компенсировано недостатком предложения, отмечают они.

«Страны ОПЕК, ОПЕК+ пока не в силах наращивать добычу нефти в рамках заявленных квот. По предварительным оценкам аналитиков, экспорт нефти из Ливии в первые недели января упал на целых 45%. Все эти факторы поддерживают на рынке дефицит нефти и, соответственно, цены на нее», — объяснили ситуацию аналитики.

Дефицит нефти и женевские переговоры укрепили рубль
Федеральное агентство новостей /

Рубль по отношению к доллару завершил вчерашнюю сессию укреплением: американская валюта снизилась с отметки 75,5 до 75 и сейчас продолжает торговаться на этом уровне. Вчера в центре внимания были женевские переговоры России и США по вопросам безопасности. По их итогам стало понятно, что стороны лишь обозначили свои позиции и никаких договоренностей достигнуто не было. Но само наличие диалога, по словам аналитиков, — уже позитивный момент. Теперь рынок будет следить, как пройдем саммит Россия — НАТО.

«Позитивным сигналом для рубля выступила и нормализация ситуации в Казахстане. Президент республики заявил, что в ближайшее время миротворцы ОДКБ покинут страну, плюс рубль поддерживают высокие цены на нефть. В то же время из поля зрения игроков рынка никуда не делась Украина», — подчеркнули аналитики.

Как объяснили специалисты, учитывая вышеперечисленные факторы, на нынешний момент волатильность рубля остается на уровне 72,5–77,5 рубля за доллар.

Цены на газ в Европе продолжают снижаться. Котировки голубого топлива по индексу TTF начали снижаться с самого открытия торгов. Сперва стоимость газа находилась на уровне около 970 долларов за тысячу кубометров, однако вскоре упала до 911,5 доллара. При этом еще в декабре стоимость газа достигла исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубов.

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