КХЛ приняла решение не приостанавливать регулярный чемпионат из-за COVID-19

Москва, 11 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и клубы, выступающие в турнире, приняли решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса.

Пресс-служба КХЛ сообщила на официальном сайте, что 11 января состоялась видеоконференция, в которой приняли участие руководители лиги и представители клубов. В ходе нее было принято решение не приостанавливать регулярный чемпионат.

«В условиях неравного количества сыгранных матчей и различного календаря команд по сезону, нарушался бы спортивных принцип; лига приняла решение отказаться от этих вариантов и остановиться на полноценном завершении регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.

С начала 2022 года КХЛ отменила более десяти матчей регулярного чемпионата. В случае, если количество случаев заражения COVID-19 в клубах продолжит расти, лига может изменить схему проведения плей-офф.