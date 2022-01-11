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Ливия потратила 55 млн долларов на подготовку к выборам 24 декабря

Весь мир
Ливия потратила 55 млн долларов на подготовку к выборам 24 декабря
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 11 января. Власти Ливии потратили в общей сложности 55 млн долларов на организацию несостоявшихся 24 декабря выборов, сообщил член Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Абу Бакр Марда.

В заявлении для прессы чиновник отметил, что данная сумма указывалась во время выступления главы ВИК Имада ас-Саиха с докладом перед Палатой представителей в ходе ее заседания 3 января. По словам Марды, деньги пошли на обеспечение соответствующей инфраструктуры, подготовку кадров и оснащение избирательных участков всем необходимым.

О том, что выборы в Ливии не состоятся, стало понятно за несколько дней до предполагаемой даты голосования, когда избирком так и не представил окончательный список кандидатов в президенты. Незадолго до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил своим посланником в североафриканской стране американского дипломата Стефани Уильямс, которая принимала непосредственное участие в подготовке дорожной карты.

Многие эксперты, как местные, так и зарубежные, назвали данный шаг предвестником затяжного переходного периода в Ливии. Так, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, резко критикуя попытки иностранного вмешательства во внутренние дела североафриканского государства, пришел к выводу, что ситуация с проведением общенациональных выборов в Ливии зашла в тупик.

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ливия
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