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Цены на газ в Европу упали до 911 долларов

Экономика
Цены на газ в Европу упали до 911 долларов
gazprom.com  /  Gazprom

Москва, 11 января. Стоимость газа в Европе продолжает снижаться на фоне потепления, свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE Futures.

Котировки голубого топлива по индексу TTF начали снижаться с самого открытия торгов. Сперва стоимость газа находилась на уровне около 970 долларов за тысячу кубометров, однако вскоре упала до 911,5 доллара.

Газ на спотовом рынке ЕС в августе 2021 года торговался на уровне 500 долларов за тысячу кубометров. Вскоре котировки топлива начали активно расти, устанавливая рекорд за рекордом. В декабре стоимость газа достигла исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу «кубов», однако затем опустилась ниже 1000 долларов.

Основными причинами высоких цен стали высокий спрос на фоне резкого выставления экономической активности, низкие запасы в хранилищах после прошлой зимы, слабая генерация электричества за счет ветряных мельниц и переориентация американского СПГ на азиатский рынок. «Газпром» со своей стороны исполнил обязательства по контрактам в полном объеме. Более того, поставки российского газа в Европу в 2021 году выросли по сравнению с предыдущим годом.

Как стало известно ранее, уровень прокачки российского газа в Словакию через Украину с 1 января снизился в три раза. Если 31 декабря «Газпром» поставил 49,5 млн кубометров, то 10 января объем составил лишь 27,1 млн кубометров.

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