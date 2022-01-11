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Австралия заняла лидирующую позицию в мировом экспорте СПГ в 2021 году

Экономика
Австралия заняла лидирующую позицию в мировом экспорте СПГ в 2021 году
wikipedia.org  /  JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Канберра, 11 января. Общий объем экспорта СПГ из Австралии в прошлом году составил 80,23 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой компанию Kpler.

Поставки из Австралии в 2021 году увеличились почти на 3 млн тонн по сравнению с 2020 годом, 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн. Второе место по транзиту СПГ получил Катар, который экспортировал 77,83 млн тонн энергоресурса. А США третий год подряд занимает третье место в сфере поставок газа. За прошедший год страна увеличила транзит почти два раза по аналогии с 2020 годом, до 70,43 млн тонн с 47,35 млн тонн.

Тройка лидеров отправила большую часть ресурса в Азию — 173,39 млн тонн, или 76% от общего объема, они также отправляли ресурс в Европу – 40,91 млн тонн и Южную Америку — 13,98 млн тонн.

Ранее стало известно, что в декабре американские СПГ-заводы получили рекордные поставки ресурса, что позволило стране нарастить поставки топлива в Европу.

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австралия газ спг поставки
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