Минобороны Азербайджана заявило о гибели солдата при обстреле со стороны ВС Армении

Баку, 11 января. Напряженность на азербайджано-армянской границе в Кельбаджарском районе сохраняется. Баку сообщил о вооруженной провокации со стороны армянских военных, в ходе которой погиб солдат-срочник.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле Кельбаджарского района со стороны армянских военных.

«Днем 11 января в результате провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий сверхсрочной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — указали в министерстве.

В ведомстве заявили, что азербайджанские военные открыли ответный огонь и возложили ответственность за напряженность на границе на Армению.

Ранее Баку опроверг заявления Еревана о причастности азербайджанских военных к обстрелу карабахского поселка Красный Базар. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подтвердил, что в регионе сохраняется напряженность.

Днем ранее ситуацию в регионе обсудили по телефону глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Армении Сурен Папикян. Стороны также затронули вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, передает RT.