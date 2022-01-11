Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 17:44
17:43
Политика
Политтехнолог Пиховшек заявил об окончании истории украинской независимости
17:40
Происшествия
Полиция задержала тамбовского вице-губернатора по делу о мошенничестве
17:40
Экономика
Американский миллиардер Далио посоветовал не хранить сбережения в наличных
17:38
Общество
Американские ученые провели успешную операцию по пересадке сердца свиньи человеку
17:37
Общество
COVID-19 продолжает убивать десятки петербуржцев ежедневно
17:35
Происшествия
Второй этаж выгорел полностью, первый — залит водой: что осталось от сгоревшего дома в Ялте
17:32
Политика
Политолог Бортник назвал Украину ценой сделки России и США
17:32
Происшествия
Обвиняемый в подстрекательстве к убийству ректор Гафуров обжаловал арест
17:30
Общество
Медики предложили петербуржцу со сломанной шейкой бедра «принимать лекарства и ждать облегчения»
17:30
Происшествия
Двое жителей Ленобласти предстанут перед судом за групповое убийство 20-летнего мужчины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны Азербайджана заявило о гибели солдата при обстреле со стороны ВС Армении

Армия
Минобороны Азербайджана заявило о гибели солдата при обстреле со стороны ВС Армении
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Баку, 11 января. Напряженность на азербайджано-армянской границе в Кельбаджарском районе сохраняется. Баку сообщил о вооруженной провокации со стороны армянских военных, в ходе которой погиб солдат-срочник.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле Кельбаджарского района со стороны армянских военных.

«Днем 11 января в результате провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий сверхсрочной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — указали в министерстве.

В ведомстве заявили, что азербайджанские военные открыли ответный огонь и возложили ответственность за напряженность на границе на Армению.

Ранее Баку опроверг заявления Еревана о причастности азербайджанских военных к обстрелу карабахского поселка Красный Базар. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подтвердил, что в регионе сохраняется напряженность.

Днем ранее ситуацию в регионе обсудили по телефону глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Армении Сурен Папикян. Стороны также затронули вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Азербайджана заявило о гибели солдата при обстреле со стороны ВС Армении
Армения азербайджан карабах
Комментировать