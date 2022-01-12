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Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на бесплатные протезы онлайн
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на бесплатные протезы онлайн
pxhere.com  /  rawpixel.com

Москва, 11 января. В Московской области продолжают упрощать процедуру получения многих госуслуг, переводя их в электронный формат. Теперь протезы можно заказать онлайн — без посещения МФЦ. Услуга также распространяется на слуховые аппараты и другие специальные приспособления. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального министерства государственного управления.

Услуга «Предоставление мер социальной поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатному слухопротезированию лицам, имеющим место жительства в Московской области» будет оказана заявителю не позднее чем через десять дней после обращения. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и отправить онлайн-заявление вместе с документами. Потребуется подтверждающая справка из медицинского учреждения Подмосковья.

Ранее ФАН сообщал о законе, по которому россияне смогут подавать исковые заявления в суд через портал «Госуслуги». Он был подписан президентом Путиным 30 декабря.

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мфц заявление процедура онлайн протезы
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