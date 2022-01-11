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Фотография Лукашенко за рабочим столом в необычной толстовке появилась в Сети

Политика
Фотография Лукашенко за рабочим столом в необычной толстовке появилась в Сети
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 11 января. Журналисты обнародовали необычные фотографии белорусского президента Александра Лукашенко во время подготовки лидера к мероприятию. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

На изображениях видно, что глава республики сидит за столом и перебирает бумаги. В глаза бросается необычная толстовка президента, на которой написано «раздевайся и работай». На столе у Лукашенко также отдыхает его любимец — белый шпиц по кличке Умка.

Стоит отметить, что толстовка, в которой сидит глава государства, продается в магазине фирменной одежды с цитатами Лукашенко.

В Белоруссии ранее открылся магазин одежды с цитатами главы республики. В день открытия в бутике собралась толпа граждан, желающих приобрести фирменную одежду.

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белоруссия лукашенко шпиц толстовка
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