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Мишустин провел первый телефонный разговор с новым премьером Казахстана Смаиловым

Политика
Мишустин провел первый телефонный разговор с новым премьером Казахстана Смаиловым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нур-Султан, 11 января. Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики.

Это первая беседа политиков с момента вступления Смаилова в должность. Сообщается, что премьеры согласились и дальше укреплять стратегическое партнерство Москвы и Нур-Султана.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки», — сказал Смаилов Мишустину.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее утвердил новый состав правительства страны. Известно, что министр иностранных дел, а также руководители минобороны и МВД сохранили свои посты.

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Казахстан мишустин смаилов
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