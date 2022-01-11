Мишустин провел первый телефонный разговор с новым премьером Казахстана Смаиловым

Нур-Султан, 11 января. Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики.

Это первая беседа политиков с момента вступления Смаилова в должность. Сообщается, что премьеры согласились и дальше укреплять стратегическое партнерство Москвы и Нур-Султана.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки», — сказал Смаилов Мишустину.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее утвердил новый состав правительства страны. Известно, что министр иностранных дел, а также руководители минобороны и МВД сохранили свои посты.