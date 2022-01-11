Армия Израиля начала строительство нового разведывательного центра на юге страны

Тель-Авив, 11 января. В регионе Негев на юге Израиля начато строительство нового разведывательного центра ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). По планам руководства ВС государства, в военном городке комплекса будут размещаться около 12 тысяч солдат и офицеров из Управления военной разведки, а также подразделений кибербезопасности и технологического контроля.

О запуске проекта власти сообщили на торжественной церемонии, состоявшейся в ноябре прошлого года в присутствии высокопоставленных чиновников и командующих. Разведывательный центр создается при поддержке одного из израильских строительных конгломератов «Шикун ВеБинуи». На данном этапе проводятся геодезические исследования, бурение скважин и рытье котлованов, окончание реализации проекта намечено на 2028 год. Общая стоимость комплекса составит порядка 1,3 млрд долларов.

Building Israel army’s military intelligence directorate in Negev kicks off https://t.co/vQSc9WBwcr — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 10, 2022

По заявлению министра обороны Израиля Бени Ганца, строительство объекта направлено на расширение и укрепление оборонной инфраструктуры и является частью видения ЦАХАЛ как народной армии, которая стала «пионером в деле процветания Негева и укрепления израильского общества». Он добавил, что наличие здесь базы также повысит возможности Управления военной разведки и позволит улучшить транспортное сообщение между южной и северной частями страны.

Не исключено, что потребности в новом разведцентре в Негеве связано с намерением властей государства увеличить здесь число еврейских поселений. В конце прошлого года правительство Израиля одобрило новый план строительства подобных деревень, часть которых также будет располагаться на территориях Западного берега реки Иордан и Голанских высотах — сирийской территории, незаконно контролируемой Тель-Авивом с 1967 года.

В самом Негеве ожидается создание на первом этапе четырех новых поселений, где будут проживать около 3000 еврейских семей, впоследствии Тель-Авив намерен увеличить число таких деревень до 10-12. Кроме них здесь будут построены промышленные предприятия, энергетическая инфраструктура и железнодорожные линии.

Поселенческая деятельность

Лидером поселенческой деятельности на юге Израиля является министр внутренних дел Айелет Шакед. Примечательно, что указанные планы были согласованы ею как с премьером страны Нафтали Беннетом, так и с руководством «Объединенного арабского списка» (ОАС), входящего в правящую коалицию. Однако при этом развитие поселений предполагает массовые перемещения арабов из числа рассеянных здесь племен бедуинов и семей палестинцев, жилища которых израильтяне регулярно сносят, считая их незаконными. Сами же кочевники не считают действия Тель-Авива правомерными и пытаются отстаивать свои дома, что в итоге заканчивается стычками с солдатами.

Israeli forces storm Palestinian villages in the Negev, destroy crops https://t.co/KEQnyYqJo7 — Staat van Beleg (@StaatVanBeleg) December 30, 2021

Согласно одобренному Шакед, Беннетом и ОАС плану, Израиль признает и поддержит развитие трех арабских деревень в Негеве — Рахмы, Абдаха и Хашм Заны, а также построит для бедуинов новый город. Взамен около 70% кочевников должны будут подписать договор о переезде в этот населенный пункт в течение семи лет. Но выделенные им земли в будущем не расширят, а сократят более чем в четыре раза (с 3 212 акров до 741), в то время как большинство кочевников проживает за счет разведения скота и нуждается в постоянных перемещениях на новые пастбища.

По этим причинам бедуины и палестинцы отвергают планы властей Израиля по конфискации территорий, которые считают своей собственностью. Они полагают, что подобные изменения будут иметь много негативных последствий для бедуинского населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в итоге превратив местных жителей в меньшинство на их же земле.