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Президент Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с юбилеем

Общество
Президент Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с юбилеем
Кадр из фильма «Коллектор»

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Константина Хабенского, которому 11 января исполнилось 50 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению главы государства, профессиональный путь Хабенского отметился яркими успехами в кино и на сцене лучших театров страны.

«Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком. И, конечно, хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов», — говорится в поздравительной телеграмме.

В прошлом году Хабенский стал худруком Московского художественного театра имени Чехова. До этого он с другими соучредителями организовал благотворительный фонд, оказывающий помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Актер исполнил множество запоминающихся ролей, в том числе сыграл в сериале «Убойная сила», во франшизе «Дозор». В 2018 году Хабенский попробовал свои силы в качестве режиссера, представив историческую драму «Собибор».

Ранее сообщалось, что свой день рождения артист проведет в родном театре. Он выйдет на сцену в постановке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

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путин юбилей хабенский
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