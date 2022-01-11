Владимир Соловьев узнал о рождении внука в прямом эфире

Москва, 11 января. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев снова стал дедушкой. Он получил радостную новость о рождении внука в прямом эфире.

Соловьев брал интервью у замдиректора центра имени Гамалеи Дениса Логунова на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE». Например, журналист обсуждал с собеседником эффективность вакцинации против штамма «Омикрон».

Пока эксперт говорил о прививках, ведущий отвлекся на телефон. Оказалось, что Соловьеву пришло радостное известие.

«Извините, просто мне только что написал сын — у меня внук родился еще один», — объяснил Логунову журналист.

Собеседник телеведущего поздравил его с прибавлением в семье. Вновь ставший дедушкой Соловьев не смог сдержать улыбку. Журналист огласил рост и вес малыша.

«Рост 51, вес 3340», — поделился ведущий.

Ранее Владимир Соловьев высказался о ситуации на постсоветском пространстве. По его мнению, эти территории находятся в трагедийном положении.