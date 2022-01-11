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ДНР отправила в Россию первую партию колбасных изделий собственного производства

  /   Обновлено: 11 января 2022 17:01
Экономика
ДНР отправила в Россию первую партию колбасных изделий собственного производства
pixabay.com/PD

Донецк, 11 января. Первая партия колбасных изделий производства Донецкой Народной Республики (ДНР) отправилась в Россию. Об этом сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия республики.

Речь идет о продукции ООО «Енакиевский мясокомбинат», основанного в 2014 году. Экспортная партия составила 1,5 тонны сыровяленых изделий, уточнило министерство. Колбаса будет продаваться в магазинах Ростовской области.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2021 года подписал указ о гуманитарной поддержке республик Донбасса. ДНР и ЛНР получили сертификаты, которые позволят им реализовывать продукцию собственного производства на территории РФ. Кроме того, товары из Донбасса смогут участвовать в госзакупках наравне с российскими.

Осенью 2014 года Киев начал полную экономическую блокаду Донбасса. Тогда из республик были вывезены все госучреждения, банки и даже тюрьмы. С апреля 2015 года ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать местным жителям пенсии, а с мая — зарплаты бюджетникам.

Член общественной палаты ДНР Роман Сметанин ранее заявил, что программа социально-экономического развития Донбасса станет отличным стимулом для строительной сферы в республиках. Он также отметил, что местные предприятия теперь смогут брать строительную технику в лизинг.

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Все новости / Экономика / ДНР отправила в Россию первую партию колбасных изделий собственного производства
днр донбасс колбаса продовольствие енакиевский мясокомбинат
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