Президент России Путин назначил дипломата Золотова новым послом в Тунисе

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла в Тунисе Сергея Николаева и назначил на этот пост Александра Золотова. Информация появилась на портале правовой информации.

Глава государства уже подписал соответствующие указы. В одном из них сказано, что Николаев освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Тунисе.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — сказано в тексте второго указа.

Стоит отметить, что дипломат Золотов имеет опыт работы в этой области. Он с 2011 по 2017 годы возглавлял российскую дипмиссию в Алжире.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Инициатива была принята Госдумой и утверждена Совфедом.