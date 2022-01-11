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Президент России Путин назначил дипломата Золотова новым послом в Тунисе

Политика
Президент России Путин назначил дипломата Золотова новым послом в Тунисе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла в Тунисе Сергея Николаева и назначил на этот пост Александра Золотова. Информация появилась на портале правовой информации.

Глава государства уже подписал соответствующие указы. В одном из них сказано, что Николаев освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Тунисе.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — сказано в тексте второго указа.

Стоит отметить, что дипломат Золотов имеет опыт работы в этой области. Он с 2011 по 2017 годы возглавлял российскую дипмиссию в Алжире.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Инициатива была принята Госдумой и утверждена Совфедом.

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путин россия тунис посол
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