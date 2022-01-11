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Потребительские цены в странах ОЭСР повысились почти на 6%

Экономика
Потребительские цены в странах ОЭСР повысились почти на 6%
wikipedia.org  /  cflm /Общественное достояние

Париж, 11 января. Государства из Организации экономического сотрудничества и развития столкнулись с рекордным ростом потребительских цен в ноябре, пишет «Интерфакс».

Уровень потребительских цен на территории стран-участниц ОЭСР в ноябре 2021 года вырос на 5,8% в годовом выражении. Эксперты указывают, что данное повышение является максимальным за последнюю четверть века.

Инфляция по объединению в ноябре 2020 года составляла порядка 1,2%. Подорожание энергоресурсов двумя месяцами ранее стало рекордным с 1980 года и достигло в ОЭСР 27,7%. Октябрьский рост составлял 24,3%. Рост цен на продукты питания в ноябре расположился у отметки в 5,5%. Базовая инфляция по организации поднялась на 3,8%.

Темпы роста потребительских цен также ускорились в государствах «Большой семерки», не включая Канаду. В Оттаве рост не сдвинулся с прошлой позиции около 4,7%. Серьезно выросли цены в США, где они вышли к значению в 6,8% — рекорд с 1982 года. На территории Евросоюза, по индексу HICP, инфляция составила 4,9%. Среди стран-участниц «Группы двадцати» инфляция в позапрошлом месяце достигла 5,9%.

ОЭСР была сформирована в 1961 году. Организация экономического сотрудничества и развития представляет собой одну из крупнейших и главных экономических структур планеты. Объединение включает 37 государств.

В октябре прошлого года ОЭСР фиксировала рост цен около отметки в районе 5,2%. Инфляционное давление в середине осени выходило на максимум с 1997 года.

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