Адмирал Тони Радакин испугался отключения Британии от интернета из-за «подлодок Путина»

Лондон, 11 января. Россия располагает возможностями повредить находящиеся в океане интернет-кабели. К такому выводу пришли обозреватели британского издания Daily Mail.

По словам экспертов, если Москва когда-нибудь решится на этот шаг, то может начаться «новая мировая депрессия», а Великобритания сочтет такие действия за начало новой войны. Адмирал Тони Радакин уверен, что такой сценарий «конца света» может быть «хуже ядерной войны».

«Россия представляет все большую угрозу этим подводным кабелям и может этим воспользоваться», — считает силовик.

Военнослужащий отметил, что российский президент Владимир Путин якобы за время правления развил способность «подвергать риску» и потенциально использовать реальную мировую информационную систему.

Prt Scr youtube.com / InfaGrad Архангельск

Адмирал также проанализировал совершенствование российских военно-морских сил. По его словам, за последние два десятилетия РФ сумела продемонстрировать «феноменальный рост» активности своих подлодок. Плюс ко всему одним из самых опасных кораблей является исследовательское судно «Янтарь», заключил Тони Радакин.

Журналисты The National Interest ранее сообщили, что российские подлодки «Хаски» создадут много проблем американским субмаринам Virginia.