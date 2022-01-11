Коротченко: Россия может опираться только на свою армию

Санкт-Петербург, 11 января. Китай является стратегическим партнером России, однако в противостоянии с Западом Москва может рассчитывать лишь на ВС РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В понедельник состоялись переговоры между РФ и США по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя результаты мероприятия, отметил, что беседа была сложной, но продуктивной. Не менее важные переговоры пройдут 12 января в рамках заседания Совета Россия — НАТО.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире Медиагруппы «Патриот» усомнился в том, что США могут вести аналогичные неофициальные переговоры с Китаем параллельно обсуждения подобной темы с Россией. КНР ведет прагматичную внешнюю политику, а в настоящее время она занята задачей по возвращению Тайваня. Соответственно, поддерживать США, которые оказывают помощь руководству острова, Пекину совершенно не выгодно.

«Важно понимать одну важную вещь. Китай — стратегический партнер, а не стратегический союзник России. Опора сейчас у нас только на нашу армию – флот, ВКС. Вот кто наши стратегические союзники сегодня», — отметил Коротченко.

При этом в настоящее время критически важное значение приобретает и экономический фактор. Необходимо, чтобы у России была сильная экономика, способная справиться с любыми рисками, в том числе с санкциями, заключил военный эксперт.