Сериал «Эмили в Париже» продлили еще на два сезона

Лос-Анджелес, 11 января. Крупнейшая американская стриминговая площадка Netflix продлила романтический сериал «Эмили в Париже» на третий и четвертый сезоны, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

Второй сезон, появившийся на Netflix 22 декабря, всего за неделю посмотрели более 107 млн часов. Сериал занял второе место в рейтинге стриминга. «Эмили в Париже» уступила только второму сезону сериала «Ведьмак» с 168 млн часов.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 — and Season 4! ???? pic.twitter.com/3zqj36vmnO