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Сериал «Эмили в Париже» продлили еще на два сезона

  /   Обновлено: 11 января 2022 16:46
Общество
Сериал «Эмили в Париже» продлили еще на два сезона
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Лос-Анджелес, 11 января. Крупнейшая американская стриминговая площадка Netflix продлила романтический сериал «Эмили в Париже» на третий и четвертый сезоны, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

Второй сезон, появившийся на Netflix 22 декабря, всего за неделю посмотрели более 107 млн часов. Сериал занял второе место в рейтинге стриминга. «Эмили в Париже» уступила только второму сезону сериала «Ведьмак» с 168 млн часов.

По сюжету американка Эмили (Лили Коллинз) переезжает в Париж, чтобы понять местную культуру. Сценаристы наполнили шоу стереотипами о Франции, что вызвало критику у европейских зрителей.

Ромком вышел в 2020 году и сразу стал самым популярным комедийным проектом сервиса. В первый месяц его посмотрели почти 60 млн пользователей со всего мира.

Ранее сообщалось о продлении сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон на третий сезон. Проект выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.

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фильм сериал эмили в париже
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