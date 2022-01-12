Экономист рассказала, почему «Газпром» снизил поставки газа в ЕС через Украину более чем на 50%

К ценам начала 2021 года в 300 долларов за тысячу кубометров европейский биржевой рынок вернется не скоро, а, вероятно, когда будет сертифицирован «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Снижение поставок

Как пишет «Коммерсантъ», «Газпром» снизил количество поставляемого в Европу топлива. Так, экспорт через территорию Украины упал почти в два раза, поставки через «Турецкий поток» — на одну треть, а магистраль «Ямал — Европа» по-прежнему остается невостребованной.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream зафиксировал, что среднесуточный объем российских поставок в ЕС через Украину за период с 1 по 9 января уменьшился до 54 млн кубических метров, что примерно на 55% ниже, чем наблюдалось в конце декабря.

ФБА «Экономика сегодня» /

По данным болгарского газотранспортного оператора, экспорт в рамках «Турецкого потока» упал на 37% и составил 25,4 млн кубометров в сутки.

Погодные условия

Как заметила Наталья Мильчакова, Россия сократила в январе транзит не только через Украину, но также и через «Турецкий поток» на юг Европы (примерно на треть), а мощности газопровода «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу «Газпром» по-прежнему не бронирует. Это связано с резким потеплением в Европе и с тем, что основные потребители российского газа в Европе уже были достаточно хорошо обеспечены газом еще в конце прошлого года и имели возможность создать запасы в ПХГ.

«Более того — в холодную погоду Германия поставляла газ по реверсу в Польшу и Словакию, из чего следует, что в Германии так много газа, что она, купив газ по более низкой контрактной цене у «Газпрома», имеет возможность спекулировать, продавая приобретенный газ соседям по ЕС по более высоким биржевым ценам», — пояснила Наталья Мильчакова.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По ее словам, в настоящее время у Европы нет избыточного спроса на газ, а Россия, соответственно, выполнив свои обязательства, не поставляет дополнительный газ, так как в противном случае «Газпром» не смог бы его выгодно продать. Когда в Европе цены на газ выросли выше азиатских (а это было в третьей декаде декабря прошлого года), то несколько американских танкеров, перевозивших СПГ, развернулись, не дойдя до Азии, и повезли газ в Европу. Это событие отчасти помогло снизить биржевые цены на газ, но говорит о том, что в Европе в январе текущего года достаточно газа.

«Однако если температура в Европе опять резко упадет, вопрос о дополнительных поставках газа из России может возникнуть вновь. Эти опасения будут прежде всего трансформироваться в биржевых ценах на газ. Пока цена на газ в Европе стабилизировалась около 1000 долларов за тысячу кубометров. И для сегодняшнего дня такая цена выглядит нормальной, но к ценам начала 2021 года в 300-400 долларов за тысячу кубометров, по-видимому, европейский биржевой рынок вернется не скоро, а, вероятно, когда будет сертифицирован «Северный поток — 2», — заключила Наталья Мильчакова.

Погода также отразилась и на газовых котировках. Стоимость голубого топлива в конце декабря равнялась порядка 800 долларов за тысячу кубов, хотя еще 21 декабря составляла 2000 долларов. Подорожание нефти и некоторое похолодание подогрели ценники на энергоноситель в январе.