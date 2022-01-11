Премьер Саксонии Кречмер заявил о зависимости Германии от «Северного потока — 2»

Берлин, 11 января. ФРГ зависима от российского газа. Этот фактор следует учитывать при критике «Северного потока — 2», заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

Политик отметил, что сейчас много внимания уделяется газопроводу. По его словам, США пытались сорвать проект из-за своих энергетических и политических интересов. Кроме того, некоторые партии в Германии до сих пор выступают против «Северного потока — 2».

«Я считаю это неверным. С одной стороны, нужно видеть экономические интересы Америки, а с другой, что мы зависим от российского газа», — сказал Кречмер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод является рычагом влияния Европы на политику России. По его словам, «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в случае обострения ситуации вокруг Украины, информировала Национальная служба новостей.