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Премьер Саксонии Кречмер заявил о зависимости Германии от «Северного потока — 2»

Политика
Премьер Саксонии Кречмер заявил о зависимости Германии от «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 / Axel Schmidt  /  Axel Schmidt

Берлин, 11 января. ФРГ зависима от российского газа. Этот фактор следует учитывать при критике «Северного потока — 2», заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

Политик отметил, что сейчас много внимания уделяется газопроводу. По его словам, США пытались сорвать проект из-за своих энергетических и политических интересов. Кроме того, некоторые партии в Германии до сих пор выступают против «Северного потока — 2».

«Я считаю это неверным. С одной стороны, нужно видеть экономические интересы Америки, а с другой, что мы зависим от российского газа», — сказал Кречмер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод является рычагом влияния Европы на политику России. По его словам, «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в случае обострения ситуации вокруг Украины, информировала Национальная служба новостей.

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россия сша германия северный поток - 2 Кречмер
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