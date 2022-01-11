Нутрициолог Елькина дала советы по быстрому похудению

Москва, 11 января. Часто после праздников женщины жалуются, что набрали лишний вес. Как быстро и безболезненно сбросить незапланированные килограммы, советует нутрициолог Анна Елькина.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru специалист рассказала, что полнеют, как правило, из-за несбалансированного рациона, который неизбежно сопровождает праздничные дни. Для сброса набранных килограммов следует употреблять больше овощей и клетчатки. Эти продукты, как щеткой, очищают организм изнутри. Необходимо также пить чистую воду из расчета 30 мл на 1 кг веса. Вода эффективно выводит токсины. Можно подключить хлорофилл, который создаст среду, при которой бактерии, активно растущие на сладком, мучном и майонезе, после праздников погибают. Завтрак должен быть сытным, а ужин, наоборот, легким. Завтракать следует в течение часа после пробуждения.

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