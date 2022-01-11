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Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012 Деон Лендор умер на 30-м году жизни

Общество
Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012 Деон Лендор умер на 30-м году жизни
Global Look Press  /  Lorena Bonapace

Лондон, 11 января. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила о смерти обладателя бронзовой награды Олимпиады-2012 Деона Лендора.

Лендор завоевал бронзовую медаль на Играх в эстафете 4х400 метров. Причина смерти бегуна на данный момент неизвестна. Спортсмену было всего 29 лет, до 30-летия он не дожил десять месяцев. Его поклонники скорбят в комментариях под соответствующим постом в Twitter.

Деон Лендор был также обладателем серебряной медали чемпионата мира 2015 года. Он трижды брал бронзу на чемпионатах мира в помещениях. Информация о похоронах появится позднее.

В конце осени 2021 года в штате Алабама скончался экс-легкоатлет Эммит Кинг. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы в перестрелке.

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