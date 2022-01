Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012 Деон Лендор умер на 30-м году жизни

Лондон, 11 января. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила о смерти обладателя бронзовой награды Олимпиады-2012 Деона Лендора.

Лендор завоевал бронзовую медаль на Играх в эстафете 4х400 метров. Причина смерти бегуна на данный момент неизвестна. Спортсмену было всего 29 лет, до 30-летия он не дожил десять месяцев. Его поклонники скорбят в комментариях под соответствующим постом в Twitter.

World Athletics is deeply saddened to hear that Trinidad and Tobago’s Olympic and world 4x400m medallist Deon Lendore has died at the age of 29.