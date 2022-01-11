Талибы намерены увеличить численность армии Афганистана до 150 тысяч человек

Новые власти Афганистана намерены создать национальную армию численностью 150 тысяч человек. Об этом рассказал начальник штаба вооруженных сил страны Кари Фасихуддин Фитрат на церемонии выпуска 500 новых военнослужащих в провинции Герат.

Сейчас, по словам чиновника, ВС государства уже насчитывают около 80 тысяч бойцов, размещенных в восьми округах по всей стране. Тем не менее контролирующее власть движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) планирует продолжить работу по усилению обороноспособности.

«Каждый доброволец будет принят в армию, и мы также будем набирать профессиональных военнослужащих», — заявил Фитрат.

В период борьбы за управление страной руководство талибов объявляло об амнистии в отношении служивших при предыдущей администрации сотрудников сил безопасности, сопротивлявшихся наступлению радикалов. Сейчас движение вновь напомнило об этих распоряжениях и выразили готовность принять бывших военных обратно в ряды национальной армии.

Также глава штаба ВС «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание государства талибов) упомянул недавний инцидент на границе с Пакистаном. Ранее силы талибов предприняли попытку помешать военнослужащим соседнего государства, строящим разделительный забор на так называемой линии Дюранда — неразмеченной границе между странами. Исламабад настаивает на необходимости создания барьера из соображений безопасности — для ограничения передвижений террористов и торговцев наркотиками.

«Новые ограждения не должны ставиться, мы попросили соседнюю страну прекратить их строительство», — сказал Фитрат.

При этом в своем заявлении офицер обратился к пакистанской стороне с заверениями в том, что армия Афганистана способна обеспечить необходимый уровень защиты приграничной территории.

Федеральное агентство новостей /

О скором завершении процесса формирования новой регулярной армии Афганистана «Талибан» объявил еще в начале января. Задача по обновлению ВС страны лежит на специальном комитете, состоящем из представителей радикального движения и высших офицеров, служивших при прежнем правительстве.

В конце минувшего года афганское министерство обороны сообщило о начале работы над обновлением военно-воздушных сил. В соответствии с политикой талибов, ВВС должны стать полностью независимыми от помощи других стран. Впрочем, в южноазиатском государстве прослеживается некоторый дефицит техники: в период беспорядков, сопутствующих смене власти, более 40 самолетов оказались в соседних государств. Пилоты самовольно покидали проживающий сложный период Афганистан вместе с подведомственными им воздушными машинами. Теперь талибы пытаются вернуть находящиеся в Таджикистане и Узбекистане самолеты.

Neighbor Countries Yet to Hand Over Afghan Aircraft#TOLOnews https://t.co/ktojLujN7M — TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2022

При этом сторонники радикального движения продолжают освоение нового для них вооружения. После смены власти в их распоряжении оказалось большое число американской военной техники, обмундирования, средств связи и иного оснащения. Это сделало талибов самой хорошо вооруженной радикальной группировкой в мире.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.