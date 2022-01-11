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Талибы намерены увеличить численность армии Афганистана до 150 тысяч человек

Весь мир
Талибы намерены увеличить численность армии Афганистана до 150 тысяч человек
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / STRINGER / EPA

Новые власти Афганистана намерены создать национальную армию численностью 150 тысяч человек. Об этом рассказал начальник штаба вооруженных сил страны Кари Фасихуддин Фитрат на церемонии выпуска 500 новых военнослужащих в провинции Герат.

Сейчас, по словам чиновника, ВС государства уже насчитывают около 80 тысяч бойцов, размещенных в восьми округах по всей стране. Тем не менее контролирующее власть движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) планирует продолжить работу по усилению обороноспособности.

«Каждый доброволец будет принят в армию, и мы также будем набирать профессиональных военнослужащих», — заявил Фитрат.

В период борьбы за управление страной руководство талибов объявляло об амнистии в отношении служивших при предыдущей администрации сотрудников сил безопасности, сопротивлявшихся наступлению радикалов. Сейчас движение вновь напомнило об этих распоряжениях и выразили готовность принять бывших военных обратно в ряды национальной армии.

Также глава штаба ВС «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание государства талибов) упомянул недавний инцидент на границе с Пакистаном. Ранее силы талибов предприняли попытку помешать военнослужащим соседнего государства, строящим разделительный забор на так называемой линии Дюранда — неразмеченной границе между странами. Исламабад настаивает на необходимости создания барьера из соображений безопасности — для ограничения передвижений террористов и торговцев наркотиками.

«Новые ограждения не должны ставиться, мы попросили соседнюю страну прекратить их строительство», — сказал Фитрат.

При этом в своем заявлении офицер обратился к пакистанской стороне с заверениями в том, что армия Афганистана способна обеспечить необходимый уровень защиты приграничной территории.

Пакистан намерен достроить разделительный забор на границе с Афганистаном
Федеральное агентство новостей /

О скором завершении процесса формирования новой регулярной армии Афганистана «Талибан» объявил еще в начале января. Задача по обновлению ВС страны лежит на специальном комитете, состоящем из представителей радикального движения и высших офицеров, служивших при прежнем правительстве.

В конце минувшего года афганское министерство обороны сообщило о начале работы над обновлением военно-воздушных сил. В соответствии с политикой талибов, ВВС должны стать полностью независимыми от помощи других стран. Впрочем, в южноазиатском государстве прослеживается некоторый дефицит техники: в период беспорядков, сопутствующих смене власти, более 40 самолетов оказались в соседних государств. Пилоты самовольно покидали проживающий сложный период Афганистан вместе с подведомственными им воздушными машинами. Теперь талибы пытаются вернуть находящиеся в Таджикистане и Узбекистане самолеты.

При этом сторонники радикального движения продолжают освоение нового для них вооружения. После смены власти в их распоряжении оказалось большое число американской военной техники, обмундирования, средств связи и иного оснащения. Это сделало талибов самой хорошо вооруженной радикальной группировкой в мире.

«Талибан» намерен увеличить численность армии Афганистана до 150 тысяч человек
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан армия талибан
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