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Губернатор Алтайского края Томенко получил благодарность Всемирного фонда дикой природы
Общество
Губернатор Алтайского края Томенко получил благодарность Всемирного фонда дикой природы
Администрация НАО  / 

Барнаул, 11 января. Всемирный фонд дикой природы (WWF) подвел итоги 2021 года и оценил вклад губернатора Алтайского края Виктора Томенко в дело защиты окружающей среды. Директор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Наталья Трофимова направила главе региона письмо с благодарностью, сообщает «Алтайская правда». В сообщении высказывается надежда на дальнейшую успешную совместную работу. 

«Виктор Петрович, спасибо Вам за поддержку и понимание природоохранных целей. Надеемся на плодотворное сотрудничество в новом году», — сказано в послании.

Благодаря такому сотрудничеству в Алтайском крае созданы оперативные мобильные группы, которые с 2019 года помогают выявлять нарушения в сфере охраны природы. Например, пресекают незаконную охоту и вырубку деревьев, тушат пожары. Кроме того, WWF оказывает поддержку Тигирекскому заповеднику и национальному парку «Салаир». А в региональном министерстве природы благодарны фонду за участие в решении вопросов природы края и готовы к дальнейшему сотрудничеству.

Ранее ФАН рассказывал о тревоге экологов в связи с мусорной проблемой в Санкт-Петербурге. В городе постоянно растет число несанкционированных свалок.

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губернатор фонд благодарность алтайский край природа
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