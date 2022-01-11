Американские ученые провели успешную операцию по пересадке сердца свиньи человеку

Уникальную операцию завершили в медицинской школе Мэрилендского университета в США. Ранее подобные манипуляции неизбежно приводили к отторжению донорского органа.

Секрет успешной трансплантации состоит в том, что ученым удалось отключить некоторые гены у подопытных свиней. Теперь сердца этих животных, как и остальные органы, не вызывают отторжения организмом реципиента. Этого эффекта удалось достичь благодаря усилиям специалистов в области генной инженерии.

«Мы изменили десять генов в этом сердце свиньи. Были отключены четыре гена, три из которых отвечают за выработку антител, вызывающих отторжение», — объяснил директор программы ксенотрансплантации сердца Мухаммад Мохиуддин.

В итоге операция прошла успешно и, по словам хирургов, пациент чувствует себя хорошо. Его новое сердце работает «в штатном режиме».

«В конце операции мы перешли к тестированию работы сердца в новых условиях. И мы были очень рады, что при отключении аппарата искусственного кровообращения сердце животного продолжило функционировать. Оно работает нормально, ровно как мы и ожидали», — рассказал директор программы трансплантации сердца Бартли Гриффит.

Успех операции стал настоящей сенсацией для хирургов. Если эксперимент будет признан удачным, это значительно сократит очереди больных, которые ждут пересадки. Сейчас доктора продолжают наблюдение за пациентом со свиным сердцем. Им необходимо оценить работу органа в течение длительного периода времени.