Германия еще раз напомнила Украине, что конфликт в Донбассе должен быть решен политическими инструментами. Такую позицию высказала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман в ответ на требования украинской стороны о поставке вооружений. Как сказал в беседе с ФАН политолог Андрей Иванов, иллюзии относительно возможного вступления Украины в Евросоюз окончательно развеялись, поэтому Киев пошел по привычному пути — навешивания обязательств на других и выставления требований.

Федеральное агентство новостей /

«Украинская государственность изначально строилась на том, что все должны почему-то помогать Украине. Это идеология построения некоей «черной дыры» на теле Европы. Сейчас мы видим продолжение этой линии. В тоже время приходит и некое осмысление своей роли в мире. Нынешний ответ Германии можно воспринимать как попытку адекватного восприятия действительности. Германия — это главный бенефициар украинского проекта интеграции в ЕС. Но сейчас иллюзии даже у самых отпетых сторонников вхождения в Евросоюз среди украинских политиков пропали. Значит, в соответствии с духом украинской государственности, пришло время требований», — считает Иванов.

Однако, по мнению политолога, другой стороной медали является то, что хотя Германия и претендует на роль мирового лидера, но оказалась неспособна ее сыграть. Похоже, это поняли даже на Украине.

Федеральное агентство новостей /

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем интервью Funke заявил, что Германия несет перед Украиной историческую ответственность, а потому обязана поставлять ей вооружения. В случае отказа ФРГ от поставок оборонительного вооружения Мельник пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».