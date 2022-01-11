Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 23:48
23:45
Политика
США намерены отсрочить запуск «Северного потока — 2»
23:42
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли на кухне в одной из подмосковных квартир
23:41
Политика
Виктория Нуланд: США сочли конструктивными переговоры с Россией в Женеве
23:39
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о «переломном моменте» в борьбе с COVID-19 в России
23:17
Политика
Генсек СДПГ Кюнерт: Германия поддерживает запуск «Северного потока — 2»
23:16
Политика
Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
23:15
Происшествия
Появилось видео ночного нападения на военную академию в Алма-Ате
23:00
Общество
Санитарные врачи Роспотребнадзора по Петербургу составили памятку по питанию в морозы
23:00
Общество
«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
22:59
Общество
Двое мужчин разбросали мусор у здания совета депутатов в Комарово
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иллюзии растаяли, пришло время требований: почему Украина обязывает ФРГ поставлять вооружение

Политика
Иллюзии растаяли, пришло время требований: почему Украина обязывает ФРГ поставлять вооружение
Федеральное агентство новостей  / 

Германия еще раз напомнила Украине, что конфликт в Донбассе должен быть решен политическими инструментами. Такую позицию высказала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман в ответ на требования украинской стороны о поставке вооружений. Как сказал в беседе с ФАН политолог Андрей Иванов, иллюзии относительно возможного вступления Украины в Евросоюз окончательно развеялись, поэтому Киев пошел по привычному пути — навешивания обязательств на других и выставления требований.

Иллюзии растаяли, пришло время требований: почему Украина обязывает ФРГ поставлять вооружение
Федеральное агентство новостей /

«Украинская государственность изначально строилась на том, что все должны почему-то помогать Украине. Это идеология построения некоей «черной дыры» на теле Европы. Сейчас мы видим продолжение этой линии. В тоже время приходит и некое осмысление своей роли в мире. Нынешний ответ Германии можно воспринимать как попытку адекватного восприятия действительности. Германия — это главный бенефициар украинского проекта интеграции в ЕС. Но сейчас иллюзии даже у самых отпетых сторонников вхождения в Евросоюз среди украинских политиков пропали. Значит, в соответствии с духом украинской государственности, пришло время требований», — считает Иванов. 

Однако, по мнению политолога, другой стороной медали является то, что хотя Германия и претендует на роль мирового лидера, но оказалась неспособна ее сыграть. Похоже, это поняли даже на Украине.

Иллюзии растаяли, пришло время требований: почему Украина обязывает ФРГ поставлять вооружение
Федеральное агентство новостей /

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем интервью Funke заявил, что Германия несет перед Украиной историческую ответственность, а потому обязана поставлять ей вооружения. В случае отказа ФРГ от поставок оборонительного вооружения Мельник пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Иллюзии растаяли, пришло время требований: почему Украина обязывает ФРГ поставлять вооружение
украина фрг германия иванов
Комментировать