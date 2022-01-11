Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей

Вена, 11 января. Сын оперной певицы Анны Нетребко, имеющий особенности развития, почти не отличается от других детей. Мальчик, унаследовавший голос от родителей, ходит в школу и увлекается разными хобби.

Нетребко родила мальчика, которого назвали Тьяго, от своего бывшего жениха — баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Поначалу развитие ребенка не вызывало беспокойства, однако в три года сын оперной дивы почти не разговаривал. Тогда у мальчика диагностировали аутизм, пишут «Дни.ру».

Со временем знаменитость столкнулась с рядом новых проблем — ее особенный сын устраивал истерики в общественных местах, а крики ребенка провоцировали косые взгляды окружающих. Из-за этого даже обычная прогулка с мальчиком становилась настоящим испытанием.

Возможно, особенности сына стали одной из причин расставания Нетребко и Шротта — они разошлись, когда ребенку было пять лет. Бывший жених артистки до сих пор не принимает участия в воспитании мальчика. Отца ему заменил муж оперной дивы — азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.

С годами выяснилось, что у сына Нетребко достаточно легкая форма аутизма. Сейчас 13-летний мальчик практически не отличается от сверстников. Он учится в австрийской школе и говорит не только на русском, но и на английском языке.

Хотя ребенок унаследовал голос от родителей, связывать свою жизнь с вокалом он не планирует. Мальчик увлекается современным искусством и мультипликацией, которую и хочет сделать своей профессией в будущем.

Ранее Анна Нетребко побывала на итальянском курорте. Оперная дива вышла на прогулку в модном пуховике с отливом.