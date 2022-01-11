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Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей

Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Вена, 11 января. Сын оперной певицы Анны Нетребко, имеющий особенности развития, почти не отличается от других детей. Мальчик, унаследовавший голос от родителей, ходит в школу и увлекается разными хобби.

Нетребко родила мальчика, которого назвали Тьяго, от своего бывшего жениха — баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Поначалу развитие ребенка не вызывало беспокойства, однако в три года сын оперной дивы почти не разговаривал. Тогда у мальчика диагностировали аутизм, пишут «Дни.ру».

Со временем знаменитость столкнулась с рядом новых проблем — ее особенный сын устраивал истерики в общественных местах, а крики ребенка провоцировали косые взгляды окружающих. Из-за этого даже обычная прогулка с мальчиком становилась настоящим испытанием.

Возможно, особенности сына стали одной из причин расставания Нетребко и Шротта — они разошлись, когда ребенку было пять лет. Бывший жених артистки до сих пор не принимает участия в воспитании мальчика. Отца ему заменил муж оперной дивы — азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.

С годами выяснилось, что у сына Нетребко достаточно легкая форма аутизма. Сейчас 13-летний мальчик практически не отличается от сверстников. Он учится в австрийской школе и говорит не только на русском, но и на английском языке.

Хотя ребенок унаследовал голос от родителей, связывать свою жизнь с вокалом он не планирует. Мальчик увлекается современным искусством и мультипликацией, которую и хочет сделать своей профессией в будущем.

Ранее Анна Нетребко побывала на итальянском курорте. Оперная дива вышла на прогулку в модном пуховике с отливом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
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