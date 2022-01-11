Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол

Москва, 11 января. Четырехкратный чемпион мира по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что не любит российский футбол.

Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун считает, футболисты, выступающие в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), должны зарабатывать значительно меньше. Слова пятиборца приводит «Газета.Ru».

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе», — подчеркнул четырехкратный чемпион мира.