НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай

Москва, 11 января. Российская газовая компания НОВАТЭК заключила долгосрочные контракты с китайскими компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy, сообщает «Коммерсантъ».

На протяжении 15 лет Zhejiang Energy будет получать до 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно с проекта «Арктик СПГ — 2». С Natural Gas НОВАТЭК заключил контракт на 11 лет. По его условиям российская компания будет экспортировать около 0,6 млн тонн СПГ каждый год. Сумма контрактов не разглашается.

В феврале 2021 года НОВАТЭК заключил контракт на 15 лет с китайской Shenergy Group на поставки совокупным объемом 3 млн тонн сжиженного газа. В конце года российская компания подписала с японской Saibu Gas договор о намерениях по перевалке СПГ на приемном терминале Hibiki. НОВАТЭК смог договориться о поставках водорода в Европу в промышленных масштабах. Российский экспортер может отправить до 1,2 млн тонн «голубого» аммиака немецкой Uniper.