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Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США

Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 января. Итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности были предсказуемыми, так как Вашингтон не намерен подписывать эти документы. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он прокомментировал результаты российско-американской встречи в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», в рамках которого обсуждались не только прошедшие переговоры, но и о грядущий Совет Россия — НАТО.

По словам аналитика, итоги действительно были предсказуемыми, поэтому у Москвы не должно быть иллюзий по поводу стремлений Североатлантического альянса. Например, считает эксперт, НАТО никогда не отзовет свои предложения по поводу вступления Украины в состав военно-политического блока.

«Есть разногласия по целому ряду пунктов, я убежден, что Запад не пойдет на уступки, но переговоры нужны для легитимности дальнейших действий», — указал Коротченко.

Он уверен, что сейчас у России остается два пути развития отношений с западными странами — военно-технический и военный. Первый подразумевает размещение нового вооружения там, где оно отсутствует. Что касается военного пути, то в его рамках РФ может полностью развязать себе руки и действовать свободно для обеспечения национальной безопасности.

Ранее посольство России ответило на призывы госсекретаря США Венди Шермана «отвести силы» от украинских границ. В дипмиссии подчеркнули, что Москва может сама решать, где внутри своей страны размещать собственные войска.

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россия нато коротченко медигруппа патриот
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