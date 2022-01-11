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Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
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Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН

Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Москва, 11 января. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал обеспечить странам Африки постоянные места и право вето в Совбезе ООН. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее об этом говорил президент России Владимир Путин. Указывая на постоянных членов Совета Безопасности ООН, российский лидер отметил, что структуру необходимо реформировать в пользу большего баланса.

По словам Тегену, официальные власти африканской страны во главе с премьер-министром Абий Ахмедом продолжают настаивать на серьезных изменениях внутри Совбеза ООН и приглашают другие державы чаще поднимать этот вопрос.

«ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 миллиарда человек, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Но мы, африканцы, уже давно этого требуем», — объяснил посол Эфиопии.

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
mgimo.ru / МГИМО Университет МИД России

В заключение дипломат отметил, что премьер-министр африканской страны солидарен с мнением Путина о том, что государствам Черного континента нужно бороться за место в Совбезе ООН.

Ранее власти Эфиопии отказались признать работу специальной сессии Совета по правам человека ООН и резолюцию о создании комиссии для расследования соответствующих нарушений в штате Тыграй.

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