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Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США

Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 11 января. Российский социолог Максим Шугалей появился на первой полосе авторитетного американского издания Washington Post, которое тесно связано с правящей в США Демократической партией. Президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в статье называют «российским политическим инфлюэнсером» и ключевым лицом в деле продвижения российских ценностей и интересов за рубежом.

Глава ФЗНЦ стал одним из первых российских общественных деятелей, посетивших Афганистан после падения марионеточного проамериканского правительства и прихода к власти исламского движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Как отмечает Washington Post, Шугалею удалось не только встретиться с официальным представителем талибов Забихуллой Муджахидом, но и создать в Кабуле офис ФЗНЦ для продвижения российских ценностей в стране, которая освободилась от 20-летней американской оккупации.

Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
Global Look Press / Rahmatullah ALizadah/XinHua / Lance Cpl. Alexa Hernandez/ZUMAPRESS.com / Hussain Ali/Keystone Press Agency

«Шугалей обладает имиджем российского патриотического героя, который презирает опасность и смело отправляется в страны Африки — и теперь Афганистан — которые были брошены Вашингтоном. Он и его сотрудники дают возможность посмотреть на то, как российские операции политического влияния применяют частные организации в долгой битве против влияния Запада, — отмечает WaPo. — Он борется против попыток США насадить демократические ценности — во многом так же как советские военные советники боролись в прокси-войнах против своих американских противников в эпоху холодной войны».

Авторы американского СМИ не скупятся на громкие слова в отношении российского ученого, называя его «ключевым игроком в сложной, частично скрытой российской сети влияния». Заявления, которые Шугалей публиковал в своем личном блоге, анализируя ситуацию в Ливии или Судане, часто появляются в российских СМИ, которые обращаются к нему в качестве признанного специалиста.

Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
Максим Шугалей

WaPo отмечает успешную работы ФЗНЦ в странах Африки, заявляя, что «со своим жестким лицом и бритой головой, Шугалей прорубил себе путь через страны Африки, появляясь в Мадагаскаре, ЦАР и Судане… и провел 20 месяцев в тюрьме в Триполи вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном» (на самом деле Шугалей и Суэйфан провели в тюрьме 18 месяцев. — Прим. ред).

Авторы статьи подробно перечисляют российские боевики из серии «Шугалей», которые вышли в то время, пока глава ФЗНЦ находился в частной тюрьме Митига, расположенной в аэропорту Триполи. Шугалею так и не были предъявлены официальные обвинения — единственным поводом для его захвата при участии офицеров вооруженных сил США стал визит к Сейф уль-Исламу Каддафи — сыну лидера ливийской Джаммахирии.

Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
Федеральное агентство новостей /

В заключении Шугалей и Суэйфан подвергались пыткам, а с их российскими коллегами связывались из Ливии, требуя, чтобы в обмен на их освобождение официальная Москва призвала нелегитимное правительство в Триполи. Лишь в 2020 году российских социологов удалось освободить в результате спецоперации, которую Минобороны и МИД РФ при поддержке других структур.

Как с удивлением отмечает Washington Post, уже через короткое время Максим Шугалей вернулся к работе и провел несколько миссий в странах Африки. А уже в конце 2021 года глава ФЗНЦ пытался вернуться в Ливию, чтобы принять участие в качестве наблюдателя на первых за долгие годы президентских выборах. Ему было отказано, однако «ключевой российский инфлюенсер» продолжает активную научную работу, исследуя ситуацию в наиболее нестабильных регионах мира, которые смогли сбросить колониальную зависимость от США и Франции.

Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
сша сми washington post шугалей
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