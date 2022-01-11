Оракулы Ванга и Нострадамус предрекли миру климатические катастрофы и войны в 2022 году

Москва, 11 января. Великие пророки Ванга и Нострадамус предсказали человечеству множество событий на 2022 год. Они касаются многих сфер жизни, в том числе вируса, денег и войн.

Международные отношения ждут перемены, если верить пророчеству слепой болгарской провидицы. В 2022 году Россия сблизится с Китаем, отношения с Западом могут стать хуже. Последние политические события в мире подтверждают, что отношения России и Запада в лучшем случае останутся на прежнем уровне.

В Китае видят необходимость наращивать сотрудничество с Россией в области торговли и научных инноваций. Запад увидел в этом угрозу, они считают, что военное партнерство России и КНР приведет к катастрофе. Вашингтон обеспокоен потерей влияния на фоне дружбы двух сверхдержав. Российский лидер поддерживает Пекин в расширении сотрудничества.

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Ванга предсказала появление коронавируса и окончание пандемии. Болгарская пророчица предвидела, что искусственно победить инфекцию не получится: вирус пришел «из ниоткуда» и уйдет так же. Оракул предсказала, что человечество привыкнет жить по новым правилам.

Толкователи расшифровали слова Ванги относительно денег. Она сказала, что в 2022 году «люди станут богаты, но без денег в руках». Это может означать повышение значимости криптовалюты, но многие уверены, что провидица имела в виду развитие банковской сферы и расчеты пластиковыми картами и онлайн. Относительно России можно утверждать, что безналичная оплата преобладает в крупных городах.

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Нострадамус предсказал обрушение доллара в 2022 году. Инфляция в США выйдет из-под контроля, что вызовет обвал национальной валюты — так толкователи расшифровали катрены французского алхимика.

Если верить предсказаниям болгарской целительницы, в 2022 году человечество может не опасаться стихийных катастроф и войн. Однако согласно пророчествам Нострадамуса, в 2022 году «планету накроет тьма». Человечество в борьбе за островки безопасности развяжет кровавые войны, что вызовет голод. Нострадамус также предсказал смертельный вирус, который выйдет из-под контроля, сообщает издание «Ирсити.ру»

Болгарская пророчица Ванга предсказала сговор двух крупных держав против России, однако в 2022 году интриганов удастся вывести на чистую воду. Москва не испугается такого сценария, заговор будет раскрыт, и большая угроза обернется триумфом России.