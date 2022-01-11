Lada Priora стала самым продаваемым авто с пробегом в России в 2021 году

Москва, 11 января. Продажи автомобилей с пробегом в 2021 году в России выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Авто».

Наибольшую динамику продаж показали Москва и Московская область, где рост достиг 16%. На втором месте был Краснодарский край с увеличением продаж на 7%, а на третьем — Ленобласть, где число сделок с подержанными машинами увеличилось на 6%. В среднем по стране стоимость авто с пробегом выросла на 21% и составляет 349 тыс. рублей. При этом самая высокая средняя цена на подержанные машины была в Хабаровском крае (615 тыс. рублей), а самая низкая — в Курганской области (180 тыс. рублей).

Самыми продаваемыми авто с пробегом по итогам 2021 года стали машины Lada Priora, Lada 2114 Samara, Lada Granta, Lada Kalina, Ford Focus, Lada 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110, Lada 4x4 Niva.

Автоконцерн «АвтоВАЗ» заявил о планах повысить стоимость всего модельного ряда машин Lada с 2022 года.