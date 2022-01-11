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Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга

Происшествия

Как сообщили в пресс-службе городского ГУМЧС, возгорание в доходном доме Сорокина удалось локализовать.

11 января в историческом доме на набережной реки Фонтанки загорелась квартира, из-за угрозы распространения огня пожару присвоили второй ранг сложности. Пламя охватило 38 квадратных метров в помещении и 32 — в перекрытиях между третьим и четвертым этажами здания.

В борьбе с огнем участвовали 16 расчетов и 68 человек. В результате ЧП пострадали две квартиры. К счастью, спасателям удалось вовремя вывести жильцов из дома и разместить в автобусе.

 

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