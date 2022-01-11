Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:11
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
15:53
Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дания направит авиацию и фрегат для усиления миссии НАТО в Прибалтике

  /   Обновлено: 11 января 2022 15:44
Армия
Дания направит авиацию и фрегат для усиления миссии НАТО в Прибалтике
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Scott Reed

Копенгаген, 11 января. Дания усилит фрегатом Peter Willemoes и четырьмя истребителями F-16 постоянные военно-морские силы Североатлантического альянса «для обеспечения суверенитета стран Балтии». Об этом рассказали в военном ведомстве королевства.

Согласно информации минобороны Дании, фрегат присоединится к силам Альянса в середине января, а авиация в конце месяца. Они будут находиться под командованием НАТО, однако выполнять задачи в Прибалтике.

«Это делается для обеспечения необходимых возможностей сдерживания в свете текущей военно-политической ситуации вокруг Украины», — отметили в датском оборонном ведомстве.

В последнее время в западных средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные заявления пустыми и безосновательными, подчеркивая, что они могут использоваться как повод для приближения военного контингента НАТО к границам страны. Также он не исключил возможности провокаций в Донбассе. Песков напомнил, что Москва всеми способами пытается помочь Киеву стабилизировать обстановку на востоке страны и призывает придерживаться Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на фоне переговоров с Россией о гарантиях безопасности снабжают Украину оружием. В то же время телеканал «360» писал, что в конце прошлого года Вашингтон одобрил выделение 200 млн долларов на военную поддержку Киева.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Дания направит авиацию и фрегат для усиления миссии НАТО в Прибалтике
украина нато дания f-16
Комментировать