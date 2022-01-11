Дания направит авиацию и фрегат для усиления миссии НАТО в Прибалтике

Копенгаген, 11 января. Дания усилит фрегатом Peter Willemoes и четырьмя истребителями F-16 постоянные военно-морские силы Североатлантического альянса «для обеспечения суверенитета стран Балтии». Об этом рассказали в военном ведомстве королевства.

Согласно информации минобороны Дании, фрегат присоединится к силам Альянса в середине января, а авиация в конце месяца. Они будут находиться под командованием НАТО, однако выполнять задачи в Прибалтике.

«Это делается для обеспечения необходимых возможностей сдерживания в свете текущей военно-политической ситуации вокруг Украины», — отметили в датском оборонном ведомстве.

В последнее время в западных средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные заявления пустыми и безосновательными, подчеркивая, что они могут использоваться как повод для приближения военного контингента НАТО к границам страны. Также он не исключил возможности провокаций в Донбассе. Песков напомнил, что Москва всеми способами пытается помочь Киеву стабилизировать обстановку на востоке страны и призывает придерживаться Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на фоне переговоров с Россией о гарантиях безопасности снабжают Украину оружием. В то же время телеканал «360» писал, что в конце прошлого года Вашингтон одобрил выделение 200 млн долларов на военную поддержку Киева.