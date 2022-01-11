Политолог Кулик: переговоры России и США по безопасности стали «звоночком» для Украины

, 11 января. Предварительные контакты России и США по гарантиям безопасности в Женеве Киеву следует воспринимать как «неприятный звоночек». Об этом в статье для украинского портала «Главред» пишет политолог Виталий Кулик.

Эксперт обратился к истории международных отношений. По его словам, когда ведущие мировые державы садятся за стол переговоров о стабилизации глобальной обстановки, это означает только одно — передел сфер влияния. Для официального Киева это повод тревожно засуетиться, считает Кулик: Украина находится в эпицентре событий, и при этом от нее ничего не зависит. Главное в столь неприятных условиях, уверен автор «Главреда» — сделать правильный выбор и встать не сторону победителя.

«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины. То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», — объяснил Виталий Кулик.

Федеральное агентство новостей /

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия в ходе переговоров с США в Женеве четко дала понять об отсутствии у Москвы каких-либо планов «агрессии» в отношении Украины. Однако это не остановило Белый дом от очередных угроз санкциями. Как сообщает НСН, в Кремле подобные заявления считают «артподготовкой».