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Пекин запретил малые летательные аппараты на время Олимпиады

Спорт
Пекин запретил малые летательные аппараты на время Олимпиады
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пекин, 11 января. Власти Пекина на время ввели запрет на использование малых летательных аппаратов по всей территории города и в административно подчиняющихся ему прилегающих районах в связи с Олимпиадой.

Эта мера будет действовать с 28 января по 13 марта. Согласно данным газеты «Бэйцзин цинняньбао», малые аппараты — это «небольшие летающие устройства, движущиеся на низкой скорости» и используемые в спортивных и рекламных целях, а также для развлечения.

Таким образом, жители и гости Пекина не смогут использовать беспилотники, а также запускать воздушные шары и летать на дельтапланах. Если будут нарушены правила, то назначат штраф или применят административные меры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Президент России Владимир Путин может отправиться на открытие соревнований.

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