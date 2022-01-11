Доктор Мясников оценил рекордные данные по заражению COVID-19 в США

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке для ФАН поделился размышлениями о ситуации с коронавирусом в мире. Во вторник появилась информация, что новый омикрон-штамм COVID-19 с большой скоростью распространяется по планете, рост заболеваемости в ближайшее время прогнозируют и в России. Особенно впечатляющая картина наблюдается в США: по данным Reuters, там поставлен мировой рекорд по заражению COVID-19 за сутки — 1,13 миллиона случаев. Число госпитализированных тоже рекордное — 135,5 тысячи человек. Общее число заболевавших COVID-19 в США превысило 61,5 млн человек, умерло почти 840 тысяч. Предыдущий ковидный рекорд был зафиксирован в США в начале января: тогда за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек.

Однако, по мнению Мясникова, легкость протекания заболевания, вызванного омикрон-штаммом, должна стать основанием для изменения политики в отношении этого заболевания в мире. Напоминаем, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Омикрон-штамм: странная арифметика. Колонка Александра Мясникова

В США фиксируется более миллиона новых случаев заражения COVID-19 в день. При этом заболевание, вызванное омикрон-штаммом, у подавляющего большинства заразившихся протекает с минимум симптомов или вообще бессимптомно. Во Франции за последние сутки около 300 тысяч заразившихся COVID-19. Опять-таки при минимальной смертности.

А теперь давайте посчитаем, во сколько обходится вся эта «омикрон-экономика». Итак, берем США, где в сутки примерно миллион зараженных. Всем, кто с ними контактировал, а это минимум четыре человека, но, скорее, больше, нужно сделать ПЦР-тест или анализ на антиген. То есть ежедневно расходуется несколько миллионов дополнительных тестов. В США, например, если анализ отрицательный, его нужно повторить самостоятельно на второй и на четвертый день. В домашних условиях. Тесты выдадут бесплатно, достоверность проверять не будут — поверят на слово.

Дальше долго рассказывать (за подробностями приглашаю в свой Telegram-канал), но оценить эту «омикрон-арифметику» можете сами. Положительный тест означает самоизоляцию и дальнейшие тестирования. Несколько раз. Итого — постоянная карусель тестирования и ежемесячно миллиарды использованных тест-систем только в Америке. Это не считая Европы и Азии. Абсурд? Намеренное издевательство? Или кто-то делает на этом серьезный бизнес? Не буду гадать — предоставлю это читателям.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

А теперь задам главный вопрос, который меня в связи с этим занимает: какой вообще смысл в выявлении бессимптомного носительства омикрон-штамма? К чему все эти бессмысленные миллионные «рекорды» выявленных носителей и миллиардные данные по тестированию? Какой смысл публиковать все эти данные, которые только нервируют и так измученных пандемией людей?!

На мой взгляд, разумным было бы (и то — не уверен, что это так уж нужно) публиковать не все эти бессмысленные цифры, а только указывать число тяжелых случаев и количество смертей. Тем более, что при омикрон-штамме эти показатели в целом невысоки и не превышают аналогичные данные по ОРВИ и гриппу. Кому нужно продолжать пугать весь мир странной статистикой, остается только догадываться.

P.S.

Кстати, знаете ли вы, что в США за все время пандемии от коронавируса умерло не более сотни детей, это при том, что общее число смертей от COVID-19 там достигло почти 840 тысяч человек? Это к тому, что я, как врач, знаю, насколько чаще дети умирают от осложнений после ОРВИ и гриппа…