Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:11
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
15:53
Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Foreign Affairs: экономика России не пострадает в случае санкций против «СП-2»

Политика
Foreign Affairs: экономика России не пострадает в случае санкций против «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Вашингтон, 11 января. Возможное блокирование запуска «Северного потока — 2» не нанесет ущерб российской экономике. Об этом заявил американский эксперт Крис Миллер.

Автор в статье для Foreign Affairs отметил, что некоторые члены конгресса США сосредоточены на принятии мер против газопровода. Однако издержки для Москвы в этом случае будут нулевыми.

«Если «Северный поток — 2» закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — считает Миллер.

Эксперт добавил, что уже сейчас наблюдается избыток пропускной мощности газопровода. По этой причине объем продаж российского газа в Европу не изменится.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям Евросоюза. По этой причине процесс сертификации газопровода приостановлен, информировала Национальная служба новостей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Foreign Affairs: экономика России не пострадает в случае санкций против «СП-2»
россия сша северный поток - 2
Комментировать