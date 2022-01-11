Foreign Affairs: экономика России не пострадает в случае санкций против «СП-2»

Вашингтон, 11 января. Возможное блокирование запуска «Северного потока — 2» не нанесет ущерб российской экономике. Об этом заявил американский эксперт Крис Миллер.

Автор в статье для Foreign Affairs отметил, что некоторые члены конгресса США сосредоточены на принятии мер против газопровода. Однако издержки для Москвы в этом случае будут нулевыми.

«Если «Северный поток — 2» закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — считает Миллер.

Эксперт добавил, что уже сейчас наблюдается избыток пропускной мощности газопровода. По этой причине объем продаж российского газа в Европу не изменится.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям Евросоюза. По этой причине процесс сертификации газопровода приостановлен, информировала Национальная служба новостей.