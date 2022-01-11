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Ким Кардашьян жалуется на преследование со стороны закрутившего новый роман Канье Уэста

Шоу-бизнес
Ким Кардашьян жалуется на преследование со стороны закрутившего новый роман Канье Уэста
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 11 января. Рэпер Канье Уэст, который сменил имя на Йе, преследует свою бывшую жену — бизнесвумен и светскую львицу Ким Кардашьян. Музыкант пытается увидеться с экс-супругой, несмотря на новый роман.

Кардашьян неоднократно жаловалась на преследование со стороны Уэста, рассказал источник издания Page Six. По словам инсайдера, рэпер специально едет в те места, где собирается появиться светская львица.

Например, в канун Нового года Йе прилетел в Майами, поскольку думал, что его бывшая жена прибудет туда на шоу своего нового возлюбленного — актера и комика Пита Дэвидсона. Однако Кардашьян узнала о планах экс-супруга и предпочла остаться дома в Калифорнии.

Бизнесвумен намеревалась провести новогодние каникулы с новым избранником в Доминикане. Узнавший о планах бывшей жены Уэст тоже упомянул, что хочет съездить туда. Тогда Кардашьян тайно изменила пункт назначения и выбрала для отпуска Багамы, пишет Teleprogramma.pro.

По словам источника, светская львица не рада приобретению рэпером нового объекта недвижимости. Йе купил дом по соседству с ее особняком.

При этом совсем недавно музыкант закрутил роман с актрисой Джулией Фокс. Сначала пару замечали вместе на публике, а затем новая возлюбленная Уэста подтвердила, что их связывает не просто дружба. Фокс рассказала о страстных отношениях с бывшим мужем Кардашьян.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян жалуется на преследование со стороны закрутившего новый роман Канье Уэста
кардашьян уэст фокс
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